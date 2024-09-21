Алексей Атисков из группы «ZOV Добринских казаков» постоянно доставляет грузы на фронт, в том числе в этот раз отправит пострадавшим курянам продукты от пушкинского «Монолита».

В Пушкинской школе собрали очередную партию гуманитарной помощи и отправили жителям Курской области, находящимся в пунктах временного размещения.

— Заказ поступил от группы «ZOV Добринских казаков», — рассказывает руководитель большой волонтёрской группы «Монолит» Светлана Викторовна Скоробогатова, педагог Пушкинской школы, — мы бросили клич и быстро собрали продукты для пунктов временного размещения курян, где готовят им еду.

Пушкинцы помогают фронту с первых дней СВО, в волонтёрскую группу входят все работники школы, учащиеся и их родители, жители окрестных сёл. Название своей команде добровольцы дали в нынешнем году — «Монолит». Крепкое наименование отражает суть их деятельности. И они твёрдо уверены: в нынешних условиях вся страна должна стать монолитом. Теперь пушкинцы ещё оказывают помощь пострадавшим курянам.

Пушкинские школьники вместе с родителями, педагогами и жителями сёл собрали продукты для пунктов временного размещения курян.

— Мы понимаем всю важность оказания помощи фронту и мирным жителям Курской области, — продолжает педагог, — приглашаем в нашу команду всех желающих со всего Добринского района.

Очередную партию продуктов они отправили в группу добринских казаков, также туда передали воду для бойцов СВО. И снова «Монолит» объявил об очередном сборе. Так будет до самой победы. Поможем поскорее нашим бойцам одержать победу и вернуться домой!