Ведущие эксперты, представители правоохранительных органов, судебного сообщества и регионального бизнеса приняли участие в круглом столе «Становление и развитие экспертной деятельности в Липецкой ТПП» в рамках масштабного исторического проекта «100 лет экспертизы ТПП». Открывая встречу, директор центра «Мой бизнес», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов рассказал, что в 2023 году система ТПП в РФ отмечает вековой юбилей экспертизы, ведущей свою историю от первого Бюро товарных экспертиз Северо-западной областной торговой палаты в Петрограде.

«Это событие очень значимо для системы ТПП в РФ. Оно считается точкой отсчета в истории формирования масштабной экспертной инфраструктуры торгово-промышленных палат в РФ. Липецкая торгово-промышленная палата, как часть системы ТПП РФ, является одной из ведущих экспертных организаций в ЦФО, и уже более 30 лет оказывает услуги в области экспертизы, сертификации и оценки», – отметил президент Липецкой ТПП.

В палате в настоящее время работают более 30 высокопрофессиональных специалистов, аккредитованных в системе «ТПП Эксперт» Торгово-промышленной палаты РФ по разным направлениям. Участники круглого стола обсудили роль экспертной организации Липецкой ТПП в проведении независимой экспертизы для правоохранительных органов, госструктур, судебного сообщества и регионального бизнеса, новые направления в экспертной деятельности, а также пути решения вопросов, возникающих при проведении экспертизы. Экспертные заключения являются авторитетным, юридически значимым документом, который признается в качестве доказательства арбитражными судами РФ любой инстанции.

Отдел оценки и экспертизы ежегодно проводит более 2000 независимых экспертиз. Это товарная, строительно-техническая, автотехническая, инженерно-технологическая, оценочная и другие виды экспертиз, в том числе более 100 по определениям судебных органов, более 1000 по постановлениям следственных органов. Для предприятий-экспортеров в год выдается более 6000 сертификатов страны происхождения, около 1000 сертификатов для участия в государственных закупках. Выполняется более 2500 заявок по экспертизе страны происхождения товаров и более 100 заявок для подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.