Становлянские школьники познакомились с профессиями агросектора

Работа по профориентации продолжается в школе села Становое. Девятиклассники побывали на экскурсии на одном из предприятий, познакомились с профессиями садовода, агронома, агрохимика. Подросткам рассказали об особенностях интенсивного выращивания яблок, показали капельный полив, садоводческую технику и оборудование, акцентируя внимание на перспективах агротехнического развития в России. Аграрии поговорили о востребованных специалистах, необходимых навыках и умениях. Школьники узнали, какие учебные учреждения обучают садоводческим специальностям.

«В Липецкой области созданы 18 агроклассов, открыт первый в стране АгроКванториум. В этом году с учреждениями СПО, вузами и сельхозпроизводителями подписали соглашения о создании 11 агротехклассов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Профориентационная работа проводится в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».