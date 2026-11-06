Становятся в строй новобранцы

С начала осеннего призыва, а он стартовал первого октября, ряды Вооружённых сил России уже пополнили около 30 новобранцев из всех территориальных отделов Добринского округа. Такую цифру сообщили редакции «ДВ» в военном комиссариате. Всего же в ходе осенней призывной кампании служить в армию отправятся 57 наших земляков.

Основная часть призывников будет проходить службу в Московском военном округе. Но есть и те, кто окажется далеко от дома. В частности, в Военно-морском флоте. Но, как заверили в военкомате, все юноши будут служить в пределах границ Российской Федерации, исключая новые территории, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.

Осенняя призывная кампания продлится до Нового года.