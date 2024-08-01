— Станция Добринка является образцово-показательной на участке Грязи-Поворино из станций 4 класса, — говорит ее начальник Мария Черникова.

Подтверждение тому — многочисленные награды руководителя коллектива железнодорожников и ее подчиненных. Так, в 2023 году Мария Николаевна получила благодарность губернатора Липецкой области и знак от ОАО «Российские железные дороги» «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет». В этом году после весеннего осмотра центральной дирекцией движения готовности инфраструктуры к летним перевозкам подведомственный добринским железнодорожникам участок не вызвал нареканий, за что начальник станции М. Черникова и дежурный по станции А. Максимов награждены благодарностями.

В коллективе станции Добринка трудятся 12 человек (по сравнению с прошлым годом штатная численность увеличилась на одного человека за счет прибавления еще одной единицы дежурного по станции).