Старейшее предприятие Липецкой области присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда»

АО «Гидропривод» объявляет о своем вступлении в федеральный проект «Производительность труда». С помощью экспертов Регионального центра компетенций компания оптимизирует изготовление насоса ГУР КАМАЗ 4310. В настоящее время специалисты приступили к диагностике производственных процессов. Этот важный этап позволит выявить проблемные места, точки потерь и дублирования операций, а также определить направления для повышения эффективности.

Основанное на базе чугунолитейного завода предприятие зарекомендовало себя как надежный производитель регулируемых и нерегулируемых пластинчатых насосов, гидрораспределителей, насосов гидроусилителя для автомобилей, а также других компонентов для разнообразной техники. Продукция завода востребована на таких крупных предприятиях, как КЗ «Ростсельмаш», ПАО «КАМАЗ» и ПАО «НЕФАЗ».

Вступление в проект «Производительность труда» открывает для АО «Гидропривод» доступ к современным методам управления производственными процессами, обучению сотрудников и внедрению новейших технологий. Это позволит оптимизировать процессы и повысить уровень производительности. Специалисты компании будут проходить обучение у ведущих экспертов, что позволит не только улучшить качество выпускаемой продукции, но и сократить время на ее производство.

Федеральный проект «Производительность труда» действует до 2030 года. Узнать о мерах поддержки и подать заявку можно на сайте производительность.рф. «Участие в проекте позволяет не только сократить издержки, но и укрепить позиции на рынке за счет внедрения инновационных технологий управления, повышения квалификации сотрудников, улучшения условий труда и автоматизации рутинных процессов», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.