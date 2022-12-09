Заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнев совершил поездку по объектам Ленинского лесхоза и провёл рабочее совещание с работниками лесной отрасли, в ходе которого были подняты вопросы финансирования и технического оснащения лесного хозяйства, заработной платы работников и биржевой торговли лесоматериалами. Ленинский лесхоз был выбран для поездки не случайно. Созданный в 1924 году, он является старейшим лесхозом Липецкой области и готовится отметить свой столетний юбилей.

Вице-губернатор ознакомился с работой лесников. В зимние дни в лесах проводится расчистка и сжигание порубочных остатков. Утилизации подлежит древесина, непригодная для дальнейшей переработки. Директор лесхоза Эдуард Каширских показал цех лесопиления в посёлке Первомайский и крупнейший в области Яманский питомник. В нем сейчас находятся 1,2 миллиона двухлетних сеянцев сосны обыкновенной.

«В лесхозе создана единственная в ЦФО лесосеменная плантация, над созданием которой третий год трудятся специалисты Воронежского НИИ лесной генетики. Здесь на сеянцы, выращенные из улучшенных семян сосны обыкновенной, прививают черенки от элитных сосен. Через несколько лет плантация обеспечит наш регион семенами сосны с улучшенными наследственными свойствами», — отметил Игорь Кремнёв.