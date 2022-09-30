1 октября отмечается Международный день пожилого человека. В преддверии этой даты Отделение ПФР по Липецкой области подготовило статистические данные о пенсионерах, проживающих в нашем регионе.

Всего в Липецкой области получателями пенсии являются 367 660 человек. Заработав на пенсию по старости 66 557 (18 %) пенсионеров продолжают трудовую деятельность.

Основная часть пенсионеров (80,6 %) – получатели страховой пенсии по старости – 296 186 человек.

Средний размер страховой пенсии по старости в Липецкой области составляет 18 962,10 руб.

Среди пенсионеров региона мужчин – 123 424 человека, женщин почти в 2 раза больше –244 236 человек.

Женская половина области лидирует и по числу долгожителей. Всего 100-летний юбилей перешагнули 53 человека, из них 48 женщин.

Пенсионеров-мужчин в возрасте свыше 100 лет всего 5 человек. А самому пожилому жителю области в декабре этого года исполнится 105 лет — это женщина, она проживает в Лебедянском районе.

Добавим, что свыше 47 тысяч жителей области перешагнули 80-летний рубеж. Подавляющее большинство из них женщины – около 38 тысяч, мужчин старше 80 лет — почти 9,5 тысяч.

Нельзя не упомянуть о таких важных для нашей страны и истории людях, как ветераны Великой Отечественной войны. В нашем регионе проживает 112 ветеранов. Кроме того, в Липецкой области проживают 1 Герой Советского Союза, 6 Героев Социалистического Труда и 2 полных кавалера ордена Трудовой Славы, 1 Герой Российской Федерации и 2 Героя Труда Российской Федерации.