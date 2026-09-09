Старшеклассники и студенты Липецкой области могут пройти бесплатные курсы «Код будущего» по ИТ

Приём заявок на бесплатные курсы «Код будущего», которые реализуются по национальному проекту «Экономика данных», проводится на Госуслугах. В 2026/27 учебном году школьникам 8-11 классов и студентам колледжей и техникумов, обучающимся по ИТ-специальностям, доступны программы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике.

Участники смогут выбрать один из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Обучение проходит в течение учебного года, продолжительность каждого курса составляет не менее 144 академических часов. Программы представлены в четырёх уровнях сложности: базовом, продвинутом, профессиональном и олимпиадном. По итогам обучения участники получат сертификат проекта «Код будущего», который даёт возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В новом учебном году проект расширяет возможности подготовки с учётом запросов ИТ-отрасли. Участники смогут освоить языки программирования Python, C++, JavaScript и 1С, научиться созданию сайтов, приложений и игр, работе с базами данных и познакомиться с основами кибербезопасности. Курсы по искусственному интеллекту охватывают анализ данных, машинное обучение, нейросети и работу с языковыми моделями. В направлении робототехники участники изучат сборку и программирование роботов, компьютерное зрение и технологии автономного движения.

Чтобы приступить к обучению, необходимо подать заявление на Госуслугах и успешно пройти вступительное испытание. По его результатам участника распределят в группу подходящего уровня сложности. Выпускники проектов «Код будущего» 2022-2025 годов могут подать заявку только на курсы по программированию профессионального уровня сложности.

Проект «Код будущего» запущен в 2022 году по инициативе Минцифры России. В 2022-2024 годах он реализовывался в рамках национальной программы «Цифровая экономика», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных». Федеральный оператор проекта — Университет 2035.

«В условиях цифровой трансформации экономики именно ИТ-специалисты сегодня становятся главной движущей силой прогресса. Проект «Код будущего» помогает липецкой молодежи уже сейчас получить востребованные навыки и определиться с профессией», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.