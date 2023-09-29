Ученики старших классов школ Липецкого района в преддверии отмечаемых 4 октября в нашей стране и за рубежом 66-летия со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли и Дня космических войск России приняли участие в этапе проекта Движения первых «В гостях у учёного». Зал Межпоселенческого центра культуры и досуга был заполнен юношами и девушками, которым в скором времени предстоит выбор жизненного пути. Отсюда и их интерес к перспективным направлениям в науке и технике, где они смогут приложить свои усилия и знания, полученные в школе.

Руководитель липецкого «Центра космических знаний», популяризатор космонавтики, писатель-документалист, автор книги «Архив космонавтики» Александр Артемьев рассказал школьникам об удивительном мире космонавтики. Участники встречи вспомнили страницы истории, отметили огромный вклад в космическую науку и технику выдающихся учёных, конструкторов и руководителей организаций и предприятий отрасли. Особый акцент был сделан на условия, в которых формировалась наша отечественная космическая наука и техника, на подвиг народа, сумевшего в короткие сроки, всего через 12 лет после победы в кровопролитной и разрушительной Великой Отечественной войне добиться потрясающего успеха и первым в мире осуществить мечту о космических полётах, отправившего в космос первый спутник, а затем и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Главной же темой разговора с молодёжью стала военная космонавтика и её роль в обеспечении национальной безопасности и обороны России. По словам Александра Артемьева, многие из юношей, участвовавших ранее в организованных «Центром космических знаний» встречах, в дальнейшем выбрали военную службу, в том числе и в космических войсках.

Сегодня военный космос приобретает особое значение, считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «И такие встречи формируют у молодежи высокие моральные и психологические качества, позитивное отношение к выполнению воинского долга, преданность Родине и готовность к ее защите», – подчеркнул Игорь Артамонов.