Проект по ранней профориентации «Билет в будущее» впервые анонсировал кастинг на ведущего подкаста среди школьников 8-11 классов со всей России. Участникам проекта желательно иметь опыт публичных выступлений. Им нужно рассказать о себе в анкете и записать видео-визитку с ответами на вопросы: почему мы должны выбрать вас на роль ведущего и что вам дает участие в проекте «Билет в будущее»? Прием заявок осуществляется строго до 30 июня. Все подробности можно узнать на сайте. Региональный оператор проекта – институт развития образования Липецкой области.

Шоу-подкаст будет доступен на официальном сайте проекта, в социальной сети ВКонтакте и на сайте информационного партнера PeopleTalk. Первый сезон шоу будет посвящен героям-представителям интересных профессий. Организаторы проекта вместе с победителем кастинга запишут десять эпизодов, во время которых гости поделятся своими историями становления в любимом деле.

Проект «Билет в будущее» уже третий год помогает российским подросткам определиться с будущей профессий и попробовать себя в ней. Профессиональные пробы проходят во всех регионах на площадках у партнеров, на официальной платформе в личном кабинете школьника, а также на Фестивалях профессий. Почувствовать себя настоящим специалистом в той или иной сфере успели уже более 1,3 млн школьников 6-11 классов.

«Программы ранней профориентации старшеклассников сейчас очень популярны. Их реализуют сами школы, учреждения системы профессионального образования, а также предприятия, заинтересованные в подготовке кадров. Это помогает направить выпускников учиться на те специальности, которые в будущем помогут им без проблем трудоустроиться на высокооплачиваемую работу», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.