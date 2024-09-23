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Старшеклассники Задонского района получат профессию тракториста параллельно с учебой в школе

18 минут назад

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Старшеклассники Задонского района могут пройти обучение в Задонском политехническом техникуме на тракториста-машиниста категории «С» и устроиться на работу в сельхозпредприятие. Заключено трехстороннее соглашение между администрацией района, техникумом и АПО «Аврора».

Первыми обучение пройдут 18 старшеклассников. Курс рассчитан на 10 месяцев. Теоретические и практические занятия ребята освоят на базе колледжа. После профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговых испытаний они получат свидетельства. Школьникам уже провели экскурсию по техникуму и показали сев озимых на учебном поле.

«Профориентация школьников в Липецкой области ведется очень активно. Как пример – работа в Задонском районе. Здесь ребят не просто агитируют устраиваться на предприятия, но и дают профессию, приглашают на оплачиваемую практику. Видя такое внимание к себе со стороны работодателя и такую заинтересованность, многие из них не будут искать чего-то лучшего, а останутся в селе жить и поднимать экономику», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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