Старт чемпионата Липецкой области отложили

Старт чемпионата Липецкой области по футболу в первом дивизионе решено перенести на более поздний срок. Как сообщает Чемпионат48, в ближайшие выходные матчей не будет. Вполне вероятно, что не будет их и в следующий уик-энд.

И всё это – несмотря на пресловутый переход ко второму этапу снятия ограничительных мер, распоряжение начальника областного управления физкультуры и спорта Михаила Маринина, а также на вчерашний приказ министра спорта России Олега Матыцина, согласно которому рекомендовано возобновить проведение спортивных соревнований, правда, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в субъектах РФ.

Как удалось узнать «ЛСГ», до начала третьего этапа снятия ограничений в нашей области, переход на который планируется с 25 июля, матчи чемпионата и первенства области проводиться не будут. А если эпидемиологическая обстановка не станет более благоприятной и к этому времени, старт чемпионата перенесут и вовсе на начало августа.

Правда, председатель областной федерации футбола Дмитрий Павлов настроен оптимистически:

– Положения о проведении чемпионата и первенства области 2020 года приведены в соответствие со всеми требованиями Роспотребнадзора и РФС, утверждены областным управлением физкультуры и спорта. В эти документы внесено положение, что игры должны проходить без зрителей, в них отменены рукопожатия и празднование гола. Все, кроме футболистов на поле, должны соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Увы, после двух проведённых матчей первенства во втором дивизионе в федерацию стали звонить представители команд, один за другим заявлявшие о неготовности к началу соревнований. В первую очередь это связано с долгим отсутствием тренировочного процесса и с нерешёнными вопросами организационного характера. Поэтому нами было принято решение отложить областной чемпионат и первенство до 26 июля.

Надеюсь, что до этого времени все проблемы будут решены, а участники соревнований благополучно откроют этот непростой сезон.