Летняя оздоровительная кампания стартовала в Липецкой области 1 июня. Детей ждут 483 лагеря. Об этом на оперативном совещании губернатору региона Игорю Артамонову доложила вице-губернатор Юлия Котлярова.

Всего на территории региона этим летом будут работать 15 загородных, 343 пришкольных лагеря, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, 45 палаточных лагерей. Они получили разрешительные документы и готовы к приему детей. Первые смены уже заехали в десять загородных лагерей. Ещё пять откроются на этой неделе.

Работать с детьми будут больше семи тысяч воспитателей и вожатых, 600 медицинских сотрудников. В течение всего лета в лагерях пройдут различные мероприятия в рамках «Дней единых действий». Ребята отметят важные даты в истории страны, которые выпадают на летние каникулы. Также школьники будут участвовать в сменах «Движение Первых» и «Орлята России. Традиционно в организациях отдыха и оздоровления детей пройдут профориентационные смены различной направленности. На базе лагеря «Звёздный» пройдет профильная смена правоохранительной направленности для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. На базе лагеря «Олимп» будет проведена инклюзивная смена. На базе лагерей кластера «Липецкие каникулы» – региональная профильная смена по безопасности дорожного движения, «Палитра профессий» и другие.

«Программа расписана на всё лето вперёд. Её составляли так, чтобы было и весело, и полезно. Будут профильные смены, профориентация, встречи с интересными людьми, и, конечно, много творчества и выступлений. Поздравляю ребят с началом каникул, желаю отличного отдыха!» – прокомментировал Игорь Артамонов.