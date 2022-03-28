Сезон работы садоводческих маршрутов в Липецке планируют открыть, как и в прошлом году, не ранее 16 апреля. Точная дата будет зависеть от погодных условий. Как сообщили в департаменте транспорта, сейчас проводится обследование дорог на путях следования автобусов. При необходимости будут сформированы заявки на ремонт асфальта.

В областном центре традиционно организуют работу 13 городских сезонных маршрутов: 14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68 и 77. Автобусы будут отправляться от остановок: «Технический университет», «10 микрорайон», «Быханов сад», «Центральный рынок», «Автовокзал», «А/с «Сокол», «пл. Мира», «п. Матырский». Расписание заблаговременно разместят на сайте департамента. Подробную информацию о работе маршрутов липчане также смогут уточнить по телефонам 239-135 и 239-212.