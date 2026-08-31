Старт социального проекта «Кулинарная гостиная» для детей бойцов СВО дан в посёлке Лев Толстой

Общественный совет ветеранов СВО Лев-Толстовского района запустил социальный проект «Кулинарная гостиная», направленный на поддержку семей участников специальной военной операции. Инициатива призвана объединить детей военнослужащих в возрасте от 7 до 14 лет, их родителей и близких. Ключевой фигурой проекта выступает ветеран СВО, председатель общественного совета Данил Манохин, который будет лично проводить регулярные мастер-классы. Проект реализуется на площадке кафе, которое в этом году открыл ещё один ветеран СВО Артем Эльбаев.

Центральным элементом механики проекта является совместное приготовление пиццы — командная работа, где дети учатся взаимодействовать, поддерживать друг друга и действовать сообща. Пиццерия становится не просто местом, где готовят еду, а пространством объединения, где через простое бытовое действие восстанавливается доверие и рождаются новые дружеские связи, считают организаторы.

Кулинарные мастер-классы будут проводиться каждое воскресенье в поселке Лев Толстой. При поддержке фонда «Защитники Отечества» организаторы планируют привлечь к участию в проекте детей участников СВО Лев-Толстовского района, Чаплыгинского, Данковского, Лебедянского и Добровского округов.

«Забота о семьях наших бойцов — одна из главных задач. И когда инициатива исходит от самих ветеранов, как в случае с проектом «Кулинарная гостиная», это вдвойне ценно. Это значит, что даже в тылу мы остаемся единой командой, где каждый готов протянуть руку помощи. Благодарю организаторов за такую нужную работу», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.