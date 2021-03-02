Липецкий филиал РАНХиГС еще в прошлом году включился в реализацию программы «Стартап как диплом», актуализированной в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

С 2021 г. в академии ведётся активная деятельность по внедрению и реализации данного проекта, сформированы проектные группы студентов.

Работу групп курируют опытные наставники – действующие, успешные предприниматели, готовые делиться личными кейсами и колоссальным опытом в бизнес среде.

В качестве наставников задействованы предприниматели: Андрей Корчагин, Олег Гринавцев, Анна Дорохина, Елена Завьялова, Александр Чаукин, Фёдор Розживин, Инна Котова, Николай Портнов, Александр Кудинов.

26 февраля и 2 марта 2021 г. в Липецком филиале РАНХиГС состоялась стратегическая сессия. Два дня активной и интенсивной деятельности с целью выработки эффективных решений, которые в будущем определят успех развития и реализации проекта «Стартап как диплом».

В работе принимали участие четыре команды, в составе которых студенты, преподаватели и предприниматели. С каждой проектной группой работал квалифицированный модератор и ассистент.

Во второй день на стратегической сессии присутствовали начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов. По словам Сергея Михайловича, администрация Липецкой области активно поддерживает идею данного проекта. По его словам, успешная реализация проекта даст региону новых молодых предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса, что положительно отразится на экономическом развитии нашего региона.

Управление реализует программы поддержки для начинающих предпринимателей, например, «Легкий старт», и «Стартап как диплом» станет ещё одним звеном в продвижении и развитии в Липецкой области идей отечественного предпринимательства.

«Министерство образования и науки ставит задачу перед вузами, чтобы каждый выпускник имел возможность попробовать себя в предпринимательской сфере для выявления своих скрытых талантов и потенциала. Участие в программе позволяет студентам уже во время обучения сформировать и развить навыки разработки и продвижения стартапа, прокачать свои soft и hard skills и даже заработать на продаже результата проекта и защитить его в качестве выпускной квалификационной работы», – рассказала заместитель директора по науке и дополнительному образованию учебного заведения Анна Шурупова.

Реализация данного формата предполагает работу над бизнес-проектом в течении 1,5 года. Проект «Стартап как диплом» включает в себя: