Стартап липчанина вошел в топ-50 проектов для технологического предпринимательства в России

Лучшие университетские стартапы объявлены на Всероссийском форуме технологического предпринимательства «ТехПред-2025». Проект аспиранта Липецкого государственного технического университета Сергея Кондратьева «Razrabotics Aerokinesis – программно-аппаратный комплекс для управления БПЛА жестами» вошел в ТОП-50 стартапов по стране.

Рейтинг университетских стартапов проводится с целью поддержки и популяризации технологического предпринимательства в вузах. В 2025 году на участие было подано больше 2300 заявок из университетов со всей России. Итоговый список ТОП-50 сформирован по результатам ежегодного Рейтинга ТОП-1000 Платформы университетского технологического предпринимательства. Представители 50 проектов были приглашены на Форум для питчинга.

«У студентов и аспирантов Липецкого Политеха много интересных проектов в различных сферах – айти, биохим, энергетика, металлургия, машиностроение и других. Идеи и стартапы липчан не раз были отмечены на федеральном уровне как важные для развития экономики и технологического суверенитета», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.