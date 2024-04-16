Липецк станет одной из площадок масштабного федерального проекта по поиску перспективных инновационных разработок «Стартап-тур». Организаторами мероприятия выступят фонд «Сколково» совместно с МБУ «Технопарк-Липецк» при поддержке правительства Липецкой области и администрации города Липецка.

В Липецке «Стартап-тур» пройдет 15-16 мая. В первый день эксперты оценят проекты детей школьного возраста. На следующий день запланирована основная программа «Изобретаем российское», посвященная развитию кооперации производств и инноваций. В рамках нее выступят федеральные спикеры, в том числе эксперты «Сколково», а также будет организован конкурс инновационных проектов по направлениям «Информационные технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «Индустриальные и энергетические технологии».

Регистрация участников проходит в два этапа. На сайте нужно заполнить данные участника, указав в графе «город регистрации» Липецк. В личном кабинете Фонда «Сколково» заполняется заявка и загружается презентация конкурсного проекта. Все это нужно успеть до 2 мая.

Полуфиналисты конкурса получат билеты на технологическую конференцию Startup Village 2024, которая пройдет в конце мая в «Сколково». Победителю достанется главный денежный приз в размере 300 тысяч рублей, а одному из участников ИТ-трека – грант в размере 400 тысяч рублей на использование сервисов облачного провайдера.

«Стартап-тур» проводится в России и странах СНГ с 2011 года. За 13 лет участниками проекта стали более 100 тысяч человек, в конкурах стартап-проектов было рассмотрено более 18 тысяч заявок. В этом году «Региональный форсаж» проекта проводится в шести городах. Подробности можно узнать на сайте или по e-mail crp-48@list.ru.

«Подобные конкурсы – это возможность продемонстрировать свои разработки экспертам высокого уровня и получить хороший импульс для развития карьеры», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.