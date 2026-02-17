Стартовал набор на бесплатное обучение новым профессиям по нацпроекту «Кадры»

В Липецкой области стартовал прием заявок на бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Кадры», сообщает министерство социальной политики региона. Программа направлена на содействие занятости и повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда.

Обучение доступно для широкого круга лиц, в том числе:

– граждан, ищущих работу и признанных в установленном порядке безработными;

– ветеранов специальной военной операции;

– неработающих женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет;

– лиц старше 50 лет;

– граждан с инвалидностью.

Участникам проекта предлагаются образовательные программы по востребованным направлениям: рабочие и технические специальности, информационные технологии, логистика, здравоохранение, цифровые технологии и другие. Для ветеранов СВО разработаны расширенные профориентационные треки.

Обучение проводится бесплатно. По его окончании слушатели получат документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке). Служба занятости также окажет содействие в последующем трудоустройстве.

«Липецкая область – регион возможностей. Новый национальный проект «Кадры» открывает перед жителями региона широкие возможности для профессионального развития. Обучение будет полезно всем, кто хочет сменить сферу деятельности, повысить квалификацию или вернуться к активной трудовой деятельности. Важно не только получить новые знания, но и гарантированную помощь в поиске работы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на портале «Работа России» по ссылке, пройти профориентационное тестирование в Кадровом центре, получить заключение о целесообразности обучения (переобучения).