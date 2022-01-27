Приём заявок на областной конкурс «Юность читающая» стартовал в Липецке. Центр молодежного чтения Липецкой областной универсальной научной библиотеки проводит его уже в шестой раз при поддержке регионального управления культуры и туризма.

Развитие литературы и повышение доступности чтения – одна из важных задач для региональной власти, отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Особое внимание мы уделяем детям и молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду», – считает Игорь Артамонов.

К участию приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. Свои интеллектуальные и творческие способности они могут реализовать в одной из четырех номинаций: «Сказитель», «Звонкое слово», «Народные мотивы» и «Дивный образ». В каждой из них жюри оценит работы в двух возрастных категориях: 14–16 лет и 17–24 года. Заявки на участие принимаются в электронном виде на сайте научной библиотеки до 21 марта. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке. Имена победителей объявят с 1 по 8 апреля. Они получат дипломы и ценные призы. Все творческие работы будут представлены в группе конкурса «Юность читающая» в социальной сети «ВКонтакте».