Проект «Будущее моего района», пилот которого был запущен в 2020 году для трёх муниципалитетов, теперь охватит всю область. Первая студенческая группа из липецкого филиала РАНХиГС, которым предстоит внести свои идеи для развития территорий, побывала в Добринском районе, чтобы на месте познакомиться с его особенностями.

Студенты побывали в селе Павловка, где располагается усадьба Скуратовых, а также один из самых старых храмов области, построенный этой семьей помещиков.

Другим пунктом программы стало посещение села Талицкий Чамлык, где в арт-резиденции им рассказали о народных промыслах, а также о местном фольклорном фестивале.

Одна из задач, которую поставил перед студентами глава района Роман Ченцов, сделать район более привлекательным для туристов. Также среди вызовов – создание рабочих мест и повышение доходов населения. Руководитель муниципалитета провёл со студентами встречу в Добринке и обсудил их первые впечатления после личного знакомства с районом.

Поездка – только первый этап работы. По его итогам студенческие группы сформируют свои предложения, которые обсудят на специальной стратегической сессии, в том числе, с участием экспертов – начальников управлений, представителей Общественной палаты Липецкой области, а также кураторов от районов, среди которых как депутаты регионального парламента, так и известные общественники, а также предприниматели. Кроме того, студентам предстоит обсудить свои проекты с жителями и представить итоговые работы региональным и районным властям.

Как отмечает заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко, проект не только станет генератором идей для районов и дополнительной площадкой для коммуникации с жителями, но и поможет с поиском новых перспективных кадров.

«Мы уже формируем кадровый резерв, начинаем брать в наши проекты ребят, которые были в пилоте. Поэтому это такой маячок – для чего участвовать. Чтобы мы их увидели, чтобы они показали свои способности, свою активность, и мы готовы взять лучших в команду», – прокомментировал Александр Рябченко.

Администрация Липецкой области реализует проект совместно с ППО обучающихся ЛГТУ общероссийского профсоюза образования с конца прошлого года. Среди его целей – повышение уровня клиентоориентированности муниципальных властей, что позволит улучшить коммуникацию между населением и органами местного самоуправления, даст студентам возможность познакомиться с государственным и муниципальным управлением, а также проявить себя. Лучшие предложения по повышению качества и уровня жизни в районах будут реализованы – при условии, если они получат одобрение жителей и руководства районов. Участие в нём принимают преподаватели и студенты нескольких вузов Липецкой области – ЛГТУ, ЛГПУ, РАНХиГС.

В рамках проекта рабочие группы посетили муниципалитеты и изучили социально-экономическую ситуацию на местах, затем для каждого из районов провели специальные стратсессии, в ходе которых представили свои проекты и получили экспертную оценку. По итогам реализации проекта в 2020 году студентами предложено более 20 проектов, в том числе развитие Татарского вала и реконструкция купеческого особняка в Усманском районе, строительство экоферм, развитие велошеринга, запуск проекта «глэмпинг», открытие интерактивного музея, строительство ипподрома в Воловском и Лебедянском районах. Сформировано 15 рабочих групп, в составе которых более 300 студентов. К проекту будут привлечены члены «Российского движения школьников» и участники проекта «Большая перемена». В ближайших планах – экспедиции в Долгоруковский, Измалковский и Данковский районы.

«Для успешной реализации задач по качественному развитию Липецкой области нам необходимы конструктивные идеи и целеустремленные люди. Убеждён, что липецкая молодёжь сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты в этом направлении», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.