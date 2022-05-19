Более 11 тысяч участников зарегистрировано в Липецкой области для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9). Подготовлены 64 пункта проведения экзамена в образовательных организациях. Создана государственная экзаменационная комиссия, прошли обучение эксперты предметных комиссий.

Как сообщили в управлении образования и науки региона, в этом году ребята сдают в штатном режиме два обязательных экзамена и два экзамена по выбору. Самыми популярными предметами среди девятиклассников являются обществознание (6895 человек), информатика (4898 человек), география (4580 человек) и биология (2759 человек).

Досрочный период ГИА-9 состоялся с 21 апреля по 17 мая, основной период стартовал сегодня и продлится по 9 июля, дополнительный период запланирован на 5-24 сентября. В этом году выпускники 9 классов сдают экзамены по английскому (1270 человек), немецкому (9 человек), французскому (7 человек) и испанскому (3 человека) языкам. Все аудитории для проведения ОГЭ по иностранным языкам обеспечены необходимыми техническими средствами, обеспечивающими качественное воспроизведение аудиозаписей для выполнения заданий раздела «Аудирование», компьютерами со специальным программным обеспечением, аудиогарнитурой для выполнения заданий раздела «Говорение». Ознакомиться с результатами девятиклассники смогут не позднее 30 мая (для сдающих 19 мая) и 31 мая (для сдающих 20 мая).