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Региональный проект «Время новых возможностей», в котором каждый ученик 3-8 классов из Липецкой области сможет раскрыть свои способности, стартовал сегодня. Он реализуется по инициативе главы региона Игоря Артамонова.

«Ребёнок из любой семьи должен иметь возможности для развития и лучшего будущего, – подчёркивает руководитель Липецкой области. – Важно знакомить детей с профессиями, создавать условия для их развития и самореализации».

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо перейти по ссылке http://konkurs.strategy48.ru и следовать инструкциям. Любой ребёнок сможет пройти бесплатный тест на профориентацию, а также познакомиться с существующими специальностями и профессиями будущего. Участники и их родители определят наиболее подходящие для себя занятия, что поможет реализовать потенциал в будущем.

Первый этап конкурса представляет из себя профессиональную диагностику, разработанную специалистами Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ. Для участников будет предложены три диагностики:

– «Профстарт» для обучающихся 3-4 классов. Поможет выявить интеллектуальный потенциал (уровень развития логических способностей), профессиональный интересы, определить особенности темперамента, а также выбрать варианты дополнительного развития

– «Профнавигатор» для обучающихся 5-7 классов. Выявит потенциал учащегося для успешной учёбы и выбора профессионального направления в будущем, диагностирует сферу интересов, способностей и личностных особенностей ребёнка.

– «Профориентатор» для обучающихся 8 классов. Поможет определиться с выбором будущей профессии.

Участники также решат кейсы, с которыми представители профессиональных областей сталкиваются в работе. Лучшие получат призы. В том числе 10 финалистов отправятся в «Международный детский центр «Артек» в сентябре.

Этапы конкурса:

1 этап (24 мая – 13 июня 2021 года) – профессиональная диагностика «Моя будущая сфера деятельности»;

2 этап (14 июня – 27 июня 2021 года) – эссе «Моя будущая профессия» из направлений профессиональной диагностики;

3 этап (11 июля – 1 августа 2021 года) – практический кейс (комплекс задач по направлениям профессиональной диагностики) (до 15 июля);

4 этап (август 2021 года) – финал (решение практического кейса за ограниченное время).

Первые три этапа – дистанционные. Очный финал конкурса пройдёт в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» в августе.

Проект запускает управление образования и науки региона в партнёрстве с партией «Единая Россия». Конкурс проводится при поддержке управления информатизации Липецкой области и регионального Института развития образования.