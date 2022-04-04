2 апреля в Липецке начался большой сезон дорожных ремонтов. Подрядчик приступил к демонтажу бордюров на участках улиц Интернациональной и Зегеля. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ему необходимо обновить здесь пешеходные зоны и покрытие проезжих частей, а также выполнить аналогичные работы на проездах к Соборной площади в районе Пенсионного фонда, кафе «Бисквит» и на отрезке от Зегеля до Христорождественского собора.

Следующий этап после завершения демонтажа – замена тротуарной плитки на участках общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. Также, согласно контракту, на пяти объектах специалистам предстоит срезать более 24 тысяч квадратных метров асфальта, укатать два слоя нового полотна, между ними проложить геосетку, повышающую прочность «дорожной одежды», и нанести разметку.

Всего в этом году по нацпроекту в Липецке планируют восстановить 22 участка улично-дорожной сети, сообщили в пресс-службе мэрии. Уже определена очерёдность – в первую очередь ремонты проведут в центре города, где традиционно проводится бал выпускников. Основные работы здесь должны выполнить к празднику, который состоится в конце июня.