Стартовал цикл весенних ярмарок «Липецкие ремесла»

Цикл весенних ярмарок «Липецкие ремесла» стартовал в центре «Мой бизнес» 4 марта. Мероприятие, приуроченное к приближающемуся Международному женскому дню, объединило талантливых мастеров региона и всех ценителей ручного труда. Посетители ярмарки смогли не только полюбоваться уникальными изделиями, но и приобрести авторские украшения, натуральную крафтовую косметику и стильные товары для дома.

Также в этот день состоялся круглый стол на тему «История мастера: от хобби к ремеслу. Женское предпринимательство». Участницы встречи поделились опытом трансформации любимого дела в успешный бизнес, обсудили поиск своего стиля и масштабирование проектов. Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов отметил значимость объединения мастеров и расширения культурного проекта «Липецкие ремёсла».

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Липецкие ремесленники сейчас активно включаются в экономическую деятельность, оформляются как самозанятые или ИП. Это дает им право вести бизнес, развивая любимое дело, а также, что немаловажно, получать поддержку государства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.