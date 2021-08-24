Как рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району, майор полиции Александр Ногтев, в период с 18 августа по 18 сентября на территории Добринского района проводится профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», направленное на предотвращение детского дорожного транспортного травматизма и обеспечение безопасности детей в начале учебного года.

В этот период сотрудники ДПС особое внимание уделяют безопасному переходу детей и подростков через проезжую часть, неукоснительному соблюдению правил перевозки детей в транспортных средствах. В школах района будут проводиться беседы по пропаганде соблюдения ПДД и по профилактике правонарушений с участием несовершеннолетних водителей мототранспортных средств и велосипедов.

В период с 1 по 5 сентября пройдет комплекс дополнительных мер «Внимание — пешеход!», направленных на предупреждение ДТП, связанных с наездом на пешеходов, а с 6 по 10 сентября — мероприятия «Детское кресло — спасенная жизнь!» по предупреждению ДТП, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров. С 14 по 15 сентября пройдут мероприятия, направленные на предупреждение ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения.