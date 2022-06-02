В первую смену загородных лагерей Липецкой области заехало 1564 ребенка.



Все дети приезжают в один день, а перед заселением проходят дополнительное медицинское обследование с обязательной термометрией.

Напомним, что в 500 организаций отдыха и оздоровления детей готовы принять более 42 тысяч юных липчан. Этим летом в регионе будут работать 350 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, 45 палаточных лагерей на территории Липецкой области.

В регионе работает горячая линия по организации летнего отдыха. Специалисты Центра развития детского отдыха ответят на все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией 2021 года. Телефоны горячей линии: 8(4742) 242-877, 242-787.