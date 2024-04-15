Межрегиональный молодёжный форум по бережливому управлению «Управляя настоящим – строим будущее» состоится на территории археологического парка «Аргамач» с 28 по 31 мая. Регистрация на форум доступна по ссылке и продлится до 30 апреля.

Форум проводится в рамках Года семьи с целью создать среду для поддержки молодежных инициатив в области бережливых технологий и повысить уровень бережливых компетенций и навыков молодежи. Результатом проектной работы на Форуме станет создание бережливых проектов, которые позволят оптимизировать работу государственных служащих, рабочей молодежи, студентов Липецкой области и других субъектов Российской Федерации. Форум позволит подготовить кадровый резерв эффективных сотрудников и студентов и выступит площадкой для продвижения Липецкой области как бережливого ESG региона. На сегодняшний день это единственная в стране площадка, объединяющая бережливую молодежь.

«Бережливые технологии – перспективное направление, актуальное для всех сфер жизнедеятельности. Оно позволяет грамотно распределять ресурсы, повышать производительность и улучшать условия труда. Многие предприятия и организации, включая госучреждения, в Липецкой области уже оценили преимущества их использования. Мы видим, что такие проекты и люди, способные их разработать и внедрить, нам нужны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.