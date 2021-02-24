Сегодня стартовала регистрация волонтёров для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. Жители Липецкой области на специальном сайте онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Данкове, Чаплыгине, Лебедяни и Задонске.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нём сможет принять участие каждый житель региона старше 14 лет. Нужно будет выбрать одну из предложенных территорий или дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтёрский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе. Чтобы стать частью команды волонтёров, нужно оставить заявку на сайте проекта. Регистрация в штабы завершится 22 марта.

Задачей волонтёров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

«Комфортный город — это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью — платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление её развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтёров, которые всем сердцем любят свои города, — они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе», — рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы», технического оператора проекта, Алексей Гореславский отметил, что у волонтёров в проекте действительно большая роль. «Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтёры будут обеспечены планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить своё мнение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов – это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете».

В 2020 году Липецкая область перевыполнила показатель по благоустройству территорий общего пользования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вместо плановых 117 объектов было сдано 157. В 2021 году запланировано благоустройство 109 общественных пространств. Из них 3 – в рамках второго этапа Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Это требует большой работы с населением. У нас много планов по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. Мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.