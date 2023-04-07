Установившаяся тёплая погода позволила подрядчику приступить к благоустройству территории возле городского дворца молодёжи «Октябрь» в Липецке. Строители монтируют новые бетонные ступени, ведут подготовительные работы для укладки плитки. Около 160 квадратных метров территории будут заасфальтированы, остальное пространство – почти 8 тысяч квадратных метров – специалисты выполнят в плиточном покрытии.

Одновременно на объекте заканчивают работы по усилению железобетонных элементов здания, монтируют кровлю и облицовывают фасад здания композитными материалами. Реконструкция «Октября» ведётся в рамках нацпроекта «Культура» и должна завершиться в 2024 году.

«Это большой и значимый для областного центра проект, который даст новый стимул развитию региональной сферы культуры. После реконструкции «Октябрь» станет арт-пространством нового формата, одним из важных элементов которого будет многофункциональный концертный зал-трансформер. Появятся интерактивные зоны для культурных событий, будут работать площадки для проведения семинаров и различных форумов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.