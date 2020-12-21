В понедельник, 21 декабря, стартует подведение итогов грандиозного творческого конкурса «Во славу Добринского края», участие в котором приняли учащиеся общеобразовательных учреждений муниципалитета.

Организатор испытаний – администрация Добринского муниципального района – приготовила для юных дарований солидный призовой фонд (награда победителей и призеров составит от двух до пяти тысяч рублей).

Конкурс станет отличным стимулом проявить себя в качестве художника, чтеца или вокалиста.

Голосование пройдет в онлайн-формате на сайте администрации Добринского района.

Итоги конкурса подведут с 24 по 25 декабря 2020 г. в каждой возрастной категории по трем номинациям: «Патриотизм – в душе каждого», «Мы за здоровый образ жизни», «Моя семья- моё счастье».

Отдать свой голос за понравившуюся работу можно до 00.00 часов 24 декабря.