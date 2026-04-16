Стартовало онлайн-обучение для липецких предпринимателей по бухгалтерскому и налоговому учету

Обучающая программа «Повышение квалификации для сотрудников СМСП по бухгалтерскому и налоговому учету» стартовала в Липецкой области. К онлайн-интенсиву присоединились 20 слушателей — собственники бизнеса, главные бухгалтеры и финансовые специалисты региона. Организатором курса выступил Центр поддержки предпринимателей Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») совместно с автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей».

Программа продлится четыре дня — 16, 17, 21 и 22 апреля с 10:00 до 13:30. Формат обучения позволяет участникам совмещать повышение квалификации с основной работой. Программа научит бизнес не попадать под проверки и блокировки, выстраивать безопасную налоговую модель, платить налоги законно, но без переплат, сохранять бизнес в меняющихся условиях.

Модуль 1 (16 апреля) носит название «Налоговая реформа 2.0 — разбор ключевых изменений законодательства». Модуль 2 (17 апреля) — «Антикризисная диагностика бизнеса — как смотреть на компанию глазами налоговой и распознавать риски до появления проблем». Модуль 3 (21 апреля) — «Зарплаты и дивиденды — легальные модели выплат без рисков доначислений». Модуль 4 (22 апреля) — «Практика и кейсы — разбор реальных ситуаций и частых ошибок предпринимателей». Регистрация на программу обязательна на сайте в разделе «Календарь».

По итогам обучения слушатели получат сертификаты автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» о прохождении курса, а все, кто успешно пройдет тестирование, — удостоверения о повышении квалификации.

«Главный результат обучения липецких предпринимателей – как настоящих, так и будущих — это понимание рисков и возможностей в современном мире, а также изучение мер поддержки, которые им доступны, и способов их получения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.