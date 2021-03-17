Делегация Липецкой области принимает участие в международной туристической выставке MITT 2021. В первый день работы форума глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о старте очередного этапа туристического кешбэка. В ночь с 17 на 18 марта и вплоть до 15 июня можно приобрести туры или проживание с кешбэком, при этом отправиться в поездку до 30 июня этого года. Таким образом, как и прежде, у людей появится возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета.

«На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», – уверен глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, условия остаются такими же, как и в предыдущие два этапа: туристу на карту вернётся 20% стоимости тура или проживания, максимум – 20 тысяч рублей. Оплатить поездку необходимо картой МИР, а поехать можно будет в любой регион. В третьем этапе участвует на 40% больше партнёров, больше трёх тысяч отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг.

«Радует, что программа кешбэка распространяется на все регионы, а не только на популярные туристические направления, – прокомментировала начальник регионального управления культуры и туризма Кристина Наролина. – У нас есть отличная возможность показать Липецкую область туристам. Весной она особенно прекрасна». Другие новости 17.03.2021 11:24 Липецкая область значительно перевыполнила в 2020 году план по экспорту продукции АПК 17.03.2021 10:20 Новые ясли будут построены в Елецком районе в рамках нацпроекта 16.03.2021 17:53 Выездное заседание КЧС и ОПБ Липецкой области состоялось в