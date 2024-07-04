Экологическая акция по сбору и переработке текстиля продолжается в Липецке. Пункты приёма вторсырья – «ЭкоШкафы» – работают в областном центре по 12 адресам: в торговых центрах, офисах и парках. Полный список доступен по ссылке.

Сдать в «Экошкафы» для дальнейшей переработки липчане могут одежду, обувь, домашний текстиль (кроме подушек, ковров и одеял) и постельное белье. Они должны быть сухими и чистыми. Собранные вещи сортируют, пригодные для использования отправляют в секонд-хенды, а из непригодных для носки делают обтирочную ветошь или регенерированное волокно: этот наполнитель идёт в матрасы, подушки, на ватин и нетканные материалы.

Экологическая акция по сбору старых вещей стартовала в Липецке в 2022 году. За это время жители города сдали более 40 тонн текстиля. «Подобные акции помогают привлечь внимание к проблемам окружающей среды и создают возможности для совместной работы над решением экологических проблем. Привычка граждан собирать вторсырьё для последующей переработки – это ещё один шаг к формированию культуры раздельного сбора мусора в регионе», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.