Убрать старые хоккейные коробки. С таким предложением во время отчёта спортивных чиновников мэрии Липецка выступил депутат горсовета Андрей Захаров. Он отметил, что в его округе хоккейные коробки не используют по назначению. В основном там проводят время только маргиналы.

«Фактически в центре двора стоит огороженное отхожее место. Городом коробки не используются, управляющим компаниям они не нужны, жителями тоже мало востребованы», – посетовал Андрей Захаров.

Идею поддержал депутат Михаил Русаков. И предложил разработать городскую или региональную программу замены таких объектов на что-то иное.

Заместитель председателя департамента физкультуры и спорта мэрии Елена Стародубцева, в свою очередь, отметила: климатические условия за последние годы не дают возможность залить лёд в дворовых хоккейных коробках. Ведомство выразило готовность переделать коробки в комплексные спортплощадки. Но для сноса необходимо решение собственников жилья.

Однако представитель профильного ведомства подчеркнула, что коробки готовы переделывать только для занятий «спокойными» видами спорта. О футбольных площадках речи быть не может – на них поступает слишком много жалоб от жителей близлежащих домов на шум.

Также Елена Стародубцева привела в пример Казань, где спортивные зоны вынесены за пределы дворов.

«Спорт и физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.