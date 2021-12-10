На сессии регионального парламента депутаты рассмотрели и единогласно поддержали законопроект «О защите прав граждан в сфере транспортного обслуживания населения в Липецкой области». Документ внес глава региона Игорь Артамонов.

Законопроект устанавливает возможность использования замороженных денежных средств на транспортных картах.

– Деньги на компенсацию оплаты перевозчикам уже заложены в бюджете этого года. Предлагается выделить на эти цели более 100 млн. рублей, – рассказал спикер облсовета Дмитрий Аверов. – Старую систему оплаты проезда планируется запустить после опубликования принятого документа.

Как сообщил на сессии начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Иван Мычелкин, оплату проезда старыми картами планируется запустить уже с 15 декабря до 15 февраля. Сначала систему на три дня включат в тестовом режиме для проверки оборудования. В этот срок жителям рекомендуется иметь альтернативный вариант платежа, если не удастся расплатиться старой картой.

– Рассматривается возможность продления этого срока, если возникнет такая необходимость,- добавил Иван Мычелкин.

Как отмечают в администрации области, к оплате будут приниматься все транспортные карты, в обычном порядке. Средства за проезд будут списываться по установленным тарифам. Пополнение устаревших карт будет невозможно.