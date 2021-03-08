6 марта в деревне Копцевы Хутора Липецкого района прошел 2-й отчетно-выборный круг регионального отделения “Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья” в Липецкой области.

На круг было заявлено 80 делегатов с правом решающего голоса. Из них приняли участие 75 делегатов от станиц “Данковской” (Данковский район), “Подгоренской” (Липецкий район), “Верхнедонской” (Липецкий район), “Никольской” (г. Липецк), казаки Усманского района, делегаты от хутора “Волоколамский” (г. Волоколамск Московской области), казаки Воронежского представительства РО СКВРиЗ в Липецкой области.

В Круге принял участие заместитель верховного атамана, начальник главного штаба СКВРиЗ Бобренок Иван Васильевич, который также был делегатом от станицы “Данковской”.

На заседании подвели итоги работы липецкого регионального отделения за 2020 год, а также провели выборы нового атамана.

По итогам голосования единогласным решением старым-новым атаманом избран Сергей Андреевич Гордеев.

Перед голосованием атаман представил на суд казаков отчет о проделанной работе. Он рассказал, что за 4 года, прошедшие с его избрания на предыдущем отчетно-выборном Круге, количество казачьих классов, созданных организацией достигло одиннадцати, создан областной детско-молодежный казачий военно-патриотический клуб “Донцы”. Проводились юношеские соревнования “Казачья удаль”, взрослые и детские спортивные соревнования, созданы детские и взрослые казачьи ансамбли, ежегодно проводился на Дону межрегиональный фестиваль казачьей культуры “Вольный Дон”.

Круг традиционно закончился молитвой.

Фото: СКВРиЗ в Липецкой области.