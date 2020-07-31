Статистика ДТП с велосипедистами вызывает тревогу

На территории Липецкой области увеличилось количество ДТП с участием велосипедистов. Особую тревогу вызывают происшествия в которых травмируются несовершеннолетние велосипедисты.

Из последнего. 28 июля в областном центре, в 16.00, на ул. Маяковского, 20-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на 13-летнего велосипедиста. Пострадавший подросток был доставлен в больницу.

29 июля в Липецке, в 16.55 на ул. Космонавтов, 61-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Кодиак» допустил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на несовершеннолетних велосипедистов: 10-летнюю девочку, управлявшую велосипедом и 5-летнего мальчика-пассажира. Дети с различными травмами доставлялись в медицинское учреждение.

Многие юные водители двухколесного транспорта, для которого не требуется водительское удостоверение, выезжая на дорогу, пренебрегают или не знают правил дорожной безопасности. Близкие им люди, прежде всего родители, обязаны постоянно напоминать им об этом!

Велосипедисты, как и другие водители двухколесного транспорта, должны соблюдать все требования ПДД и безопасности.

Перед поездкой обязательно надо убедиться в исправности велосипеда. Велосипед обязан иметь исправные тормоза, руль и звуковой сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и фонарём или фарой (для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади – световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны– световозвращателем оранжевого или красного цвета.

Экипировка велосипедиста должна включать следующие элементы: защитный шлем, велосипедные перчатки, налокотники и наколенники, одежда со световозвращающими элементами, специальные прищепки для брюк (чтобы предотвратить попадание штанин в цепь велосипеда).

Очень важно при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе и использовать предметы со световозвращающими элементами. Лучше всего их расположить на велошлеме и на колесах велосипеда (катафоты).

В соответствии с Правилами дорожного движения велосипеды должны двигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов, а при их отсутствии или возможности движения по ним, допускается движение по правому краю проезжей части или обочине. Также при отсутствии специальной дорожки или невозможности передвижения по ней допускается движение по тротуару.

Велосипедисты младше 7 лет могут передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов и в сопровождении взрослого пешехода), а также в пределах пешеходных зон.

Велосипедисты от 7 до 14 лет могут ездить по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Внимание! Движение по проезжей части дороги велосипедистам до 14 лет категорически запрещено!

На регулируемых пешеходных переходах велосипедисты должны подчиняться сигналам светофоров или регулировщиков. На нерегулируемых пешеходных переходах велосипедисты, как и все прочие водители, должны уступать дорогу пешеходам.

Переезжать пешеходный переход на велосипеде категорически запрещено, перед ним требуется спешиться!

“Пожалуйста, помните: управление велосипедом-это не только умение, но и большая ответственность!” – призывают в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.