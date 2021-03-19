В связи с изменением пенсионного возраста в России появилась новая льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста. Для них предусмотрены такие льготы и гарантии, как 2 дня в год на диспансеризацию с сохранением заработной платы, повышенный размер пособия по безработице и бесплатное профессиональное обучение. Право на указанные льготы появляется за 5 лет до «нового» пенсионного возраста с учетом переходного периода.

В 2021 году статус предпенсионнера будут иметь женщины 1968 года рождения и старше, мужчины 1963 года рождения и старше.

Если будущий пенсионер относится к категории льготников, имеющих право на досрочную пенсию, наступление предпенсионного возраста и, соответственно, права на льготы в таких случаях будет возникать за 5 лет до досрочного назначения пенсии.

Для граждан, у которых право на досрочное назначение страховой пенсии не зависит от возраста, а это – медицинские, педагогические и творческие работники необходимым условием для статуса предпенсионера станет наличие льготного стажа, дающего право на назначение досрочной страховой пенсии по старости.

Тем, у кого право на досрочное назначение страховой пенсии связано с работой на вредных и опасных производствах и зависит от возраста (Списки № 1 и № 2, малые списки, и др.), статус предпенсионера получат за 5 лет до достижения необходимого для досрочного пенсионного обеспечения возраста. Также важно наличие факта работы по соответствующей специальности на момент обращения за подтверждением статуса, а для граждан, прекративших работу по льготной профессии, соблюдение условий к стажу на соответствующих видах работ для назначения досрочной страховой пенсии.

Для налоговых льгот к категории предпенсионеров относятся лица по достижении «старого» пенсионного возраста: 55- женщины, 60 лет – мужчины.

Предпенсионеру не нужно самостоятельно получать документ, подтверждающий право на льготы. Достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу. Данные ведомству передает Пенсионный фонд в электронной форме через систему электронного взаимодействия.

В случае необходимости оформить такую справку можно лично в территориальном органе ПФР, МФЦ или через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте фонда. Для этого необходимо в Личном кабинете выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения.