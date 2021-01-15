Особая экономическая зона «Липецк» пополнилась новым резидентом. Этот статус получила компания «Логистика Сервис Центр». Переговоры велись в течение 2020 года.

«Мы ищем деловых партнеров, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории Липецкой области, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере».

Логистический комплекс класса «А» со специализированными складскими помещениями общей площадью хранения 8000 квадратных метров для средств защиты растений и семян планируют открыть в первом квартале 2022 года. Здесь можно будет хранить до 12000 паллет.

Строительство логистического комплекса на Елецком участке ОЭЗ «Липецк» на площади 6 гектаров планируется реализовать в два этапа. Первый – 8000 квадратных метров постройки с возможностью дальнейшего расширения до 23000 квадратных метров. Сейчас компания согласовывает земельный участок с особой экономической зоной «Липецк». Сумма инвестиций в проект первой очереди – 301 млн рублей. Планируется создание около 30 рабочих мест.

Компания уже имеет реализованные проекты в Воронеже и Краснодаре. Кроме того, у ООО «Логистика Сервис Центр» есть потенциальные партнеры, в том числе и среди резидентов ОЭЗ «Липецка», это ООО «Семенной завод КВС» и ООО «Сингента Продакшн».