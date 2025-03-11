Состоялось первое заседание комиссии по вопросам признания субъектов МСП социальными предприятиями. В состав комиссии вошли сотрудники министерства экономического развития Липецкой области, регионального центра «Мой бизнес» и представители бизнес-сообществ. Комиссия рассмотрела и единогласно одобрила статус 17 претендентам.

По итогам 2024 года статус социального предприятия получили 103 субъекта МСП региона. Основные направления их деятельности — образование, оказание медицинских услуг, обрабатывающие производства, бытовые услуги, физкультурно-оздоровительная деятельность, народные промыслы и ремесла. Для предпринимателей, осуществляющих социально-значимые виды деятельности и получивших статус социального предприятия, предусмотрен комплекс мер поддержки. Среди них налоговые льготы по УСН (1% на доходы, 5% на доходы-расходы) и льготные займы от регионального Фонда поддержки предпринимательства (до 5 млн рублей, до 36 месяцев, от 5% годовых). Социальный бизнес может также получить образовательную и консультационную помощь в центре «Мой бизнес».

Чтобы получить статус социального предпринимателю нужно подать документы для включения в реестр и соответствовать одному или нескольким условиям. Среди сотрудников иметь социально уязвимые категории населения (инвалиды, одинокие и многодетные родители, пенсионеры, лица, освобожденные из мест лишения свободы и так далее), продавать товары, произведенные социально-уязвимыми гражданами, или для таких граждан, или заниматься общественно-полезной деятельностью, решать социальные проблемы. Статус социального предпринимателя необходимо подтверждать ежегодно.

Решение о присвоении статуса принимает специально созданная комиссия. Прием заявок осуществляется министерством экономического развития Липецкой области по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, кабинет 206. С перечнем документов можно ознакомиться по ссылке. Дополнительная информация по телефонам: +7(800)301-76-75 или +7(4742)22-19-11.

«Социальные бизнесмены помимо предпринимательской деятельности занимаются важной общественной работой, направленной на формирование гражданского общества равных прав и возможностей. В Липецкой области эта категория МСП увеличивается, что говорит о желании предпринимателей приносить пользу людям и региону», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.