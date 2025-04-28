Статус социального предприятия получили ещё 24 компании Липецкой области

Еще 24 компаниям МСП Липецкой области присвоили статус социальных предприятий на очередном заседании комиссии, в состав которой вошли представители министерства экономического развития Липецкой области, центра «Мой бизнес» и бизнес-сообщества. Основные направления деятельности социальных предприятий — образование, оказание медицинских услуг, обрабатывающие производства, бытовые услуги, физкультурно-оздоровительная деятельность, народные промыслы и ремесла.

Для предпринимателей, занимающихся социально-значимыми видами деятельности и получивших статус социального предприятия, предусмотрен комплекс мер поддержки. Среди них налоговые льготы по УСН (1% доходы, 5% доходы-расходы) и льготные займы от регионального Фонда поддержки предпринимательства (до 5 млн рублей, до 36 месяцев, от 5% годовых). Социальный бизнес может также получить образовательную и консультационную помощь в центре «Мой бизнес».

Чтобы получить статус социального предпринимателю нужно подать документы для включения в реестр и соответствовать одному или нескольким условиям. В числе требований – чтобы среди сотрудников были социально уязвимые категории населения (инвалиды, одинокие и многодетные родители, пенсионеры, лица, освобожденные из мест лишения свободы и т.д.), чтобы предлагаемые товары или услуги были произведены социально-уязвимыми гражданами или предназначались им. Также компания может заниматься общественно-полезной деятельностью, решать социальные проблемы.

Статус социального предпринимателя необходимо подтверждать ежегодно. Прием заявок на получение статуса социального предприятия осуществляется министерством экономического развития Липецкой области по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, кабинет 206. С перечнем документов можно ознакомиться по ссылке. Дополнительная информация по телефонам: +7(800)301-76-75 и +7(4742)22-19-11.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Социальное предприятие – это не просто экономическая единица, приносящая прибыль. Своей деятельностью такие компании поддерживают баланс в обществе и способствуют снижению социального напряжения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.