Накануне Дня России настоятель храма во имя святого архистратига Божия Михаила в селе Высоцком Петровского района протоиерей Петр Гриценко провел Всероссийский православный детский казачий фестиваль «Будущее России — это мы». Учитывая его православно-патриотическую направленность, мероприятие уже пятый год получает благословение от митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и краевых чиновников, которые курируют молодежь, сообщает Южная служба новостей.

В этом году краевые эпидемслужбы рекомендовали не проводить такое масштабное мероприятие в связи с ограничениями по коронавирусу. Но и прямого запрета не было.

На Поляну мира съехалось около 800 человек со всей России и Донбасса. Многие приезжают на этот фестиваль не первый раз и едут семьями.

Организаторы старались соблюдать все меры предосторожности. Подростки жили в палатках, на свежем воздухе в лесистой местности.

– Слава Б-гу, никто не заболел даже банальной простудой. Все вернулись здоровыми. И это не удивительно – ребята целыми днями были на свежем воздухе, дышали степным разнотравьем, состязались в военном многоборье, стрельбе из лука, фланкировке, участвовали в различных мастер-классах, конкурсах. Узнали много нового из истории казачьего движения.

Но самая главная цель у отца Петра – приобщать молодежь к православным традициям и воспитывать в них чувство патриотизма. Ребята дни начинали и заканчивали молебнами в храме Архангела Михаила, который за 20 лет стараниями священника отреставрирован и сияет золотыми куполами на всю округу.

– Кто наше будущее? – спрашивает он. – Дети наше будущее! А какие дети? Верующие дети! Дети, которые будут защищать свое Отечество, Родину, свою семью, православную крепкую семью, не только христианскую, но и мусульманскую. Потому что, семьи сейчас распадаются, родители разводятся, в погоне за заработком теряют связь с детьми. Православный детский казачий фестиваль, – говорит священник, – с каждым годом получает все более резонансное звучание, сюда приезжают знаменитые люди – Чичерина, Прилепин, Рогозин. Местные чиновники уже мягко намекают, что мне нужно отходить в сторону, что власти не дадут больше его проводить. Чиновники превращают этот фестиваль в политику. Это – добрый, хороший, православный, уже ставший традиционным, фестиваль, и в него не должны вмешиваться политики. Сейчас много людей объединяются вокруг этого проекта, появляются свои лидеры – среди казаков, атаманов и молодых ребят, кто уже пять лет сюда ездит. Они не дадут чиновникам, которые мечтают о государственных грантовых миллионах на поддержку этого фестивали, подмять его под себя.

Кстати, батюшка проводит фестиваль «Будущее России — это мы» только на спонсорские деньги, у чиновников от молодежной политики он не получает ни копейки.

Между тем у священника есть еще один благотворительный проект, который стал костью в горле местных чиновников. Это – дом милосердия при храме святого архистрига божия Михаила. 15 лет назад, когда распродавалось имущество колхоза-банкрота, администрация района не хотела брать на баланс довоенное здание бывшего роддома, а потом дома престарелых, – его купила семья священника. Купила с обременением – здесь оставалось еще четверо стариков, которым негде было доживать. При покупке администрация района обещала компенсировать коммунальные платежи, но потом чиновники, как всегда, забыли о своих словах.

– Первое время было трудно, – вспоминает отец Петр, – но стариков мы не бросили. Всем миров отремонтировали здание с прогнившими полами и протекающей крышей. Теперь здесь есть и отопление, и санузлы, и все удобства для лежачих стариков. После перепланировки помещений сегодня здесь находится сорок человек, за которыми ухаживают десять работников. Два раза в неделю нас посещает участковый врач. Надо понимать, что это проект всей нашей семьи, даже дядя жены помогал и помогает деньгами. Чтобы поддерживать дом престарелых и расширяться, я занялся фермерством, ведь к крестьянскому труду приучен с детства – продолжает священник. – Значительную часть своих фермерских доходов направляю сюда. Сегодня у нас холодильники забиты говядиной, – говорит отец Петр, – все с моего хозяйства. Разводим еще вьетнамских свиней. Они не подвержены африканской чуме, и мясо их легче для желудка, – сказал батюшка.

По разным житейским причинам люди попадают сюда, но чаще всего приходят, потому что годами не могут получить место в государственных домах престарелых. В основном это бездомные, у которых утеряны все документы, поэтому и пенсии не оформлены. Священник сам берется за поиски архивов, добивается пенсии для них, 85 процентов которой отходит на содержание.

Добавим, что к довоенному роддому священник для стриков пристроил еще здание на 40 мест. Все это объединено единой территорий с тротуарной плиткой, пандусами для колясочников, молодым садом.

Все эти пятнадцать лет, что святой отец созидает в селе Высоцком, местные чиновники под благовидными мотивами, как им кажется, проверяют богоугодное заведение. Все ищут причину, чтобы закрыть его. Но не находят.

Будет очень жаль, если чиновники своими благими пожеланиями вымостят дорогу в ад – закроют или по-рейдерски захватят оба проекта протоиерея Петра Гриценко.