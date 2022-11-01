Рабочие места, ставшие вакантными в Липецкой области на период частичной мобилизации, восполняют студенты старших курсов среднего профессионального образования. Как проводится работа по подбору персонала для предприятий, доложила начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

На сегодняшний день 76 студентов уже трудоустроены, ещё 19 оформляют медицинские справки, 357 планируют приступить к работе в ближайшее время. Сейчас они проходят стажировку на предприятиях.

Взаимодействие управления образования и науки, организаций СПО и предприятий осуществляется на системной основе. Работа реализуется по девяти отраслям: промышленность, сельское хозяйство, строительный сектор, газовое хозяйство, железнодорожная отрасль, IT, пищевая промышленность, сфера услуг, фармацевтика.

Игорь Артамонов указал на то, что особенно остро регион ощутил дефицит бульдозеристов и экскаваторщиков. На это Лилия Загеева сообщила, что по наиболее востребованным специальностям работа ведётся отдельно. Составлены списки кандидатов, в том числе из выпускников последних лет. Все вопросы планируют решить в ближайшее время.

«Пока наши мужчины защищают страну, важно не допустить спада в экономике из-за нехватки кадров. Необходимо ускорить работу по поиску трудовых резервов», – отметил Игорь Артамонов.