Академия Минпросвещения России совместно с управлением образования и науки Липецкой области и региональным институтом развития образования организовала стажировку «Повышение эффективности использования финансовых и кадровых ресурсов». В течение двух дней- 29 и 30 марта- она будет проходить в Липецке.

Участниками стажировки стали представители муниципальных органов власти в сфере образования, ректоры институтов развития образования, руководители центров оценки качества образования и методических служб, директора школ. Стажировка объединила более 100 профессионалов из 22 регионов страны: Башкортостана, Удмуртии, Алтая, Чечни, ХМАО – Югры, Красноярского, Краснодарского краев, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Оренбургской, Орловской, Свердловской, Смоленской областей. Некоторые представители образования в мероприятии участвовали онлайн.

«Запрос на стажировку академия получила от регионов. Ключевая ценность очных стажировок – возможность профессиональной коммуникации управленцев, которые идут к главной цели, сформулированной в национальном проекте «Образование»: войти в десятку стран мира по качеству образования», – сообщила первый заместитель директора Академии Минпросвещения России Ирина Жданова.

Программа стажировки включает в себя лекционную и дискуссионную части. Своим опытом со слушателями поделятся руководители Московского государственного психолого-педагогического университета, Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, института развития образования Липецкой области, регионального Центра мониторинга и оценки качества образования, муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций.

Участники обсудят цифровую трансформацию образования и новые возможности, которые предлагает цифровая среда для развития детей, информационную открытость современных школ и принципы управления информацией в цифровой среде. Поговорят о подготовке педагогических кадров для системы непрерывного профессионального образования и механизмах реализации системы финансового планирования деятельности образовательных организаций.

Практическая часть стажировки пройдет в выездном формате: площадками станут инженерно-технологическая школа №27 города Липецка, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства, Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». Управленческие команды образовательных организаций Липецкой области расскажут, как на базе школ, колледжей, общественных организаций сформировать эффективную систему кадровой работы.

«Ключевым результатом стажировки станет изучение ее участниками конкретных управленческих механизмов и инструментов, направленных на повышение качества образования в регионах. Представленные практические кейсы позволят оценить эффективность внедрения региональных механизмов управления качеством образования для органов исполнительной власти», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Завершится стажировка обсуждением на круглом столе представленных региональных и муниципальных практик по эффективному использованию финансовых и кадровых ресурсов в системе образования. Круглый стол пройдет при участии заместителя главы администрации Липецкой области Анатолия Якутина.

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