Стажировки и карьерный рост обещают участникам проекта «Флагманы образования» из Липецкой области

Студентов, педагогов и управленцев приглашают на пятый сезон всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участников ждут расширенные треки, цифровые сервисы и новые возможности для профессионального роста. Регистрация походит на сайте.

Липчане смогут присоединиться к четырём новым направлениям: «Медиа» — для создания цифрового образовательного контента, «Государство» — для разработки региональной образовательной политики, «Культура» — для интеграции искусства и традиций в обучение, а также «Наставничество» — платформу обмена опытом между поколениями педагогов. Для студентов проект остаётся трамплином в профессию: 78% участников «Педагогической пробы» по стране решили связать жизнь с образованием, а 400 человек получили стажировки, подчёркивают организаторы.

Особое внимание в этом году уделяется цифровым инструментам. Сервисы «Оценка компетенций», «Библиотека контента» с лекциями экспертов и «Каталог возможностей» с грантами и стажировками позволят жителям Липецкой области развиваться дистанционно. Запущены и «Флагманские мастерские» — дискуссионные площадки, где участники обсудят с наставниками ключевые темы: от взаимодействия школ с семьями до внедрения IT-решений. Педагоги, управленцы и студенты Липецкой области активно подключались к проекту в 2024 году: заявки подали 867 участников, из которых 41% — учителя, 43% — студенты и 16% — руководители образовательных учреждений.

«Участие в таких проектах для наших жителей — ещё один шанс для самореализации, для нас — укрепление кадрового потенциала региона. Наши педагоги и студенты доказали, что готовы быть лидерами изменений в сфере образования. Уверен, что новый сезон проекта поможет им раскрыть таланты, внедрить инновации в образовательный процесс и сохранить связь с традициями липецкого педагогического опыта», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За всё время существования проект «Флагманы образования» объединил почти 300 тысяч человек со всей России. Больше 26 тысяч участников проекта получили индивидуальные рекомендации по развитию, 136 человек вошли в кадровый резерв, а 45 победителей заняли руководящие посты. Проект реализуется при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения, «Роскосмоса», общества «Знание» и других партнёров.