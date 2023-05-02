Стена памяти на главной площади села Становое накануне Дня Победы была обновлена и дополнена. Сейчас на баннере размещены портреты 205 участников Великой Отечественной войны. Это на 45 больше, чем было ранее.

Стена памяти появилась в райцентре в 2020 году. Тогда сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки организовали фотовыставку «Память из семейного альбома», на которой представили фотографии уроженцев Становлянского района, участников Великой Отечественной войны. Осенью прошлого года было объявлено о продолжении сбора фотоснимков. Все желающие могли принести портреты своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, чтобы увековечить память о них. В этом году эти фотографии разместили на уже имеющееся полотно.

«Уверен, в семейных архивах фотографии фронтовиков занимают особое почетное место. Но они также важны для молодых поколений, которые нужно воспитывать на примерах доблести, отваги и чести», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.