Обновлённый стенд Липецкой области представили гостям выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Здесь появилась новая фотозона — семейная парочка. Это ростовая копия традиционной романовской игрушки, она символизирует объявленный президентом России Владимиром Путиным Год семьи. Наряд игрушек выполнен в красно-оранжевых оттенках, его украшают серебряные узоры — оживки. Гостям стенда региона интересно узнать, что народному промыслу романушки больше 400 лет. Он появился в городе-крепости Романов-в-Степи, сейчас на его месте располагается село Ленино в Липецком районе.

Появился на экспозиции и ещё один бренд Липецкой области — елецкие кружева. Орнамент украшает деревянные панели стенда и хорошо виден из любой его точки. Работает новая интерактивная панель от производителя кормов «Пэтэксперт». Компания располагается на елецком участке ОЭЗ «Липецк». Гостям выставки предлагают игру «Найди кота» в формате виртуальной экскурсии по предприятию.

«У нашего стенда выгодное расположение сразу на входе в сектор «А», его сложно пропустить. Обновление экспозиции сделает её интересной для тех гостей, кто уже неоднократно посещал стенд. Мы сделали акцент на наших народных промыслах. Уверен, что они понравятся посетителям выставки, а регион будет рад новым гостям, которые захотят приехать в Липецкую область и увидеть эти уникальные традиции вживую», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.