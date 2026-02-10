Стихи, которые помним со школы. 10 февраля — День памяти Александра Сергеевича Пушкина

В этот день (29 января по старому стилю) 1837 года Пушкин скончался от смертельного ранения, полученного на дуэли с Жоржем Дантесом. Поэту было всего 37 лет.

Творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас всю жизнь. Сначала родители читают нам сказки о рыбаке и рыбке, мертвой царевне и семи богатырях, о царе Салтане…

В школьные годы мы учим наизусть «У лукоморья дуб зеленый…», читаем на уроках литературы «Капитанскую дочку», «Евгения Онегина», «Дубровского», «Повести Белкина» и другие бессмертные произведения А.С. Пушкина.

— А какие строки первыми приходят вам на ум при упоминании имени этого великого поэта? — спросили мы у наших читателей.

Ирина КОКОТКИНА, п. Добринка:

— Сразу вспоминаю: «Я к вам пишу — чего же боле?». В школьные годы наизусть учили письмо Татьяны к Онегину. Теперь по прошествии многих лет уже вряд ли воспроизведу по памяти весь текст, но большая часть все же в голове осталась. Пожалуй, еще «У лукоморья дуб зеленый…».

Пушкинские строки на удивление легко запоминаются. Сейчас, когда внуки-школьники учат заданные на дом стихотворения этого поэта, слушаю их и тут же вспоминаю зазубренное когда-то наизусть.

Валентина ДЕНИСОВА, п. Добринка:

— «Мороз и солнце; день чудесный!» — эти пушкинские строки люблю не только за их красоту и мелодичность, но и за настроение, которое они создают. Стихотворение «Зимнее утро» созвучно моему отношению к этому времени года. Пожалуй, никто точнее Александра Сергеевича Пушкина не передал красоту этой удивительной поры в жизни природы и человека.

Люблю зиму, особенно такую, как в этом году — с морозами и метелями. Это моя погода! Слякоть и плюсовая температура на улице — это не про нашу русскую зиму.

Татьяна ФАТЕЕВА, п. Кооператор:

— «У лукоморья дуб зеленый». А впрочем, могу рассказать наизусть отрывок из любой сказки Пушкина, как и большинство представителей старшего поколения.

Когда работала в Сафоновской библиотеке, эти детские книги всегда были на руках у читателей. Да и сейчас, насколько знаю, пользуются спросом именно те, которые вышли в свет много лет назад и были прекрасно проиллюстрированы. Я и сама всегда читала уже своим маленьким внукам на ночь сказки Пушкина, на которых выросли и мы, и наши дети.